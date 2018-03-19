20 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея открывается выставка графики Василия Дьякова «Камень у воды».

Дьяков Василий Николаевич – скульптор, живописец, график. Член Союза художников России (1982), член Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, Лауреат Международной премии «Филантроп» (2000).

Василий Дьяков относится к поколению художников-шестидесятников, перед которыми всегда остро стоял вопрос пластической выразительности. Природное чувство монументальности проявилось в ранних работах Дьякова. С годами творчество Василия Дьякова приобрело возвышенные интонации. В 70-80-е годы много работал в технике акварели.

Большое место в творчестве художника занимает рисунок. Дьяков работает и с традиционными материалами (уголь, карандаш, тушь, сангина, пастель), и с современными (фломастер, маркер, жировой карандаш), соединяя их во всевозможных вариациях.

Работы Василия Дьякова хранятся в музеях и картинных галереях России.

На выставке «Камень у воды» будут представлены графические листы, а также живописные работы и скульптуры художника.

Выставка будет работать до 29 апреля.