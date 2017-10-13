В Культурно-выставочном центре Русского музея прошли мероприятия российско-норвежского регионального форума

В Мурманске прошел российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк. В рамках этого мероприятия в культурно-выставочном центре Русского музея состоялось два мероприятия: презентация альбома «Я творю, я путешествую налегке» и выставка саамских видеоарт-художников «Непринуждённые беседы».

В первый день работы форума состоялась презентация книги «Я творю, я путешествую налегке / I Craft. I Travel Light». Её издание стало завершающим этапом одноимённого передвижного выставочного проекта норвежских и российских художников, который ранее был представлен в Мурманском областном художественном музее. Будил Щельструп, заместитель директора Художественного музея Северной Норвегии, рассказала об итогах проекта, проблемах сосуществования в современном мире разных культур, самовыражении, традиционных промыслах коренных народов, успешном сотрудничестве художников в арктическом пространстве. С приветственным словом также выступил Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Во второй день форума состоялась презентация мультимедийного проекта «Непринуждённые беседы», созданного при поддержке Центра современного искусства саами.

В течение двух часов в одном из залов культурно-выставочного центра транслировались фильмы саамских видеоарт-художников, которые подняли в своём творчестве тему отношений между человеком и окружающей средой, передали свои впечатления и любовь к северным ландшафтам. Представил проект Ян-Эрик Лундстрем, директор Центра современного искусства саами, куратор, критик и историк современной фотографии. Это не первый совместный проект: в 2011 году в рамках Дней Северных стран в Мурманском областном художественном музее проводилась выставка «Переживая Будущее», куратором которой выступал господин Лундстрем. Стин Квигстад Йенвин, заместитель начальника отдела культуры губернии Финнмарк, поздравила всех присутствующих с открытием выставки.