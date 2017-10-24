В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция, посвященная истории создания и обнаружения «двойного» портрета Николая II и В.И. Ленина

26 октября в 12.00 в культурно-выставочном центре Русского музея (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, 2 этаж) состоится онлайн-лекция «Образы власти: загадки «двойного портрета» Николая II – В. И. Ленина».

Лекцию прочтут доцент, кандидат искусствоведения, член Союза художников России, искусствовед, художник-график Наталья Мутья и доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица Александр Карпов.

Онлайн-лекция будет посвящена истории создания и обнаружения «двойного» портрета Николая II и В.И. Ленина. Первый в истории отечественного искусства парадный портрет вождя мирового пролетариата был написан в 1924 году художником В.М. Измайловичем на обороте холста с изображением последнего русского императора кисти И.С. Галкина, выполненного в 1896 году и предназначавшегося изначально для актового зала Петровского коммерческого училища в Санкт-Петербурге.