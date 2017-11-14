В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция, посвященная уникальному экспонату Русского музея - Амвону 1533 г. из собора Святой Софии в Великом Новгороде

16 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция «Амвон 1533 г . в историко-литургическом контексте (Пещное действо или хиротония)».

Лекцию, посвященную уникальному экспонату Русского музея - Амвону 1533 г . из собора Святой Софии в Великом Новгороде, прочтет известный российский ученый, профессор Олег Германович Ульянов.