В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция, посвященная уникальному экспонату Русского музея - Амвону 1533 г. из собора Святой Софии в Великом Новгороде
16 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится онлайн-лекция «Амвон
Лекцию, посвященную уникальному экспонату Русского музея - Амвону
В настоящее время это единственный в мире средневековый Амвон византийской традиции, полностью сохранивший своё художественное убранство и оригинальную конструкцию из дерева. Хоть и известно о его предназначении для совершения особо значимых богослужебных чинопоследований, но до сих пор остаётся дискуссионным вопрос об использовании Амвона