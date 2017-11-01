3 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытая лекция «Современное искусство: границы, площадки, зрители» кандидата искусствоведения, ведущего методиста по музейно-образовательной деятельности Русского музея, лауреата Государственной премии РФ в области литературы и искусства Алексея Григорьевича Бойко.

Это будет первая встреча в рамках лектория «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом». Перед лекцией Алексей Григорьевич проведёт встречу с педагогами на тему «Искусство революционной поры (1910-е годы). О чём и как говорить со школьниками?». Все мероприятия проводятся в рамках осенней школы для учителей предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».