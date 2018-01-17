19 января в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие фотовыставки «Блокада Ленинграда». В экспозиции будет представлено 30 работ из собрания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Авторы фотоснимков - рабочие, поэты, врачи, учителя, фотокорреспонденты.

В осажденном Ленинграде внимание уделялось «жизни города-фронта», стойкости и мужеству его защитников и жителей. Почти не осталось фотографий, сделанных самими жителями города: любительская фотосъёмка на улицах северной столицы без особого разрешения была запрещена, а без водоснабжения, электричества и отопления проявление фотоплёнки было практически невозможно, поэтому в настоящее время фотографии 1941–1944 годов остаются одними из важнейших свидетельств этой трагедии.

На открытии фотовыставки будут присутствовать представители Мурманской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Перед гостями музея с тематической литературной композицией выступят курсанты десантного военно-патриотического клуба «Витязъ» из гимназии №7 г. Мурманска. Посетители смогут услышать военные песни в исполнении участника группы ветеранов боевых действий в Афганистане «Перевал» - Владимира Геннинга.

Выставка будет работать до 18 февраля.