В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки народного костюма

15 декабря в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки «Народный костюм в семейных традициях» из собрания московского коллекционера Сергея Глебушкина.

На выставке будет представлено около 20 женских праздничных и будничных костюмов Архангельской, Вологодской, Курской, Липецкой, Калужской, Пензенской и Смоленской областей.

В открытии выставки примет участие Сергей Глебушкин - известный собиратель и исследователь русского народного костюма. Его коллекция включает в себя костюмные комплексы начала XIX-XX веков, собранные в этнографических экспедициях в разных регионах России. В каждом регионе, в каждой деревне были свои традиционные костюмы, отличающиеся по стилю, цветам и материалу изготовления. У каждой женщины того времени было несколько костюмов на все случаи жизни: повседневный, свадебный, праздничный, для уборки урожая и для печали.

Выставка будет работать до 28 января 2018 года.