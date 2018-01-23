В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось торжественное открытие фотовыставки «Блокада Ленинграда», предоставленной Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда.

Посетители музея увидели 30 фотографий, на которых запечатлен блокадный город. Авторами фотоснимков являются рабочие, поэты, врачи, учителя и фотокорреспонденты.

С приветственным словом на открытии выставки выступили председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова, председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Галина Бонина, координатор Международного историко-патриотического общественного движения бессмертного полка г. Полярные Зори, заслуженный пенсионер атомной отрасли Екатерина Игнашева.

Жители блокадного Ленинграда поделились воспоминаниями и болью, которую несут через всю жизнь, рассказали северянам о жизни города на протяжении 900 блокадных дней.

С тематической литературной композицией выступили курсанты десантного военно-патриотического клуба «Витязъ» из гимназии № 7 города Мурманска. Прочтение отрывков из блокадного дневника Тани Савичевой в исполнении юных мурманчан тронуло сердца многих присутствующих на выставке северян.

В завершение мероприятия жители и гости Мурманска услышали военные песни в исполнении участника группы ветеранов боевых действий в Афганистане «Перевал» - Владимира Геннинга.

Выставка будет работать до 18 февраля.