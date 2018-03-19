В квартире в Росляково произошло убийство

В дежурную часть Мурманска поступило сообщения от жителя Росляково, который пояснил, что проснувшись утром, он обнаружил на полу в своей квартире, расположенной по улице Заводская, труп знакомого. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску и представители следственного отдела.

В ходе опроса хозяина квартиры было установлено, что накануне он отдыхал в компании двух знакомых. Мужчины совместно распивали спиртное. Спустя некоторое время он пошёл спать, а на утро обнаружил своего знакомого, лежащего на полу, без признаков жизни.

Были изъяты следы, оставленные злоумышленником на месте преступления, опрошены соседи, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших домах. На одной из записей оперативники увидели, как в ночное время суток второй знакомый заявителя выходит из подъезда дома и во дворе выбрасывает в сугроб нож.

В ходе специальных мероприятий удалось установить местонахождение подозреваемого. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Ранее 54-летний житель Росляково неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, подозреваемый распивал с погибшим спиртные напитки. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого у злоумышленника, на почве личной неприязни, возник умысел на совершение убийства. Он схватил находившийся на столе нож и нанёс им не менее трёх ударов в область груди потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина, 1978 года рождения, скончался на месте.

Следственным отделом по городу Мурманску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.