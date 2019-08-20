Мурманская область. Арктика20.08.19 10:00
В КВЦ Русского музея откроется выставка утюгов
22 августа в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнет работу выставка «Утюг» из цикла «Простые вещи».
В экспозиции гости увидят различные утюги – от старинных образцов до современных моделей из частных коллекций северян.
Выставка будет работать по 8 сентября.
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