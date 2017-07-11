В квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование

В квитанции об оплате коммунальных услуг планируется ввести плату за страхование. Также Минфин намерен доработать законопроект о защите имущества граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление замглавы Минфина Алексея Моисеева.

В мае Минфин разместил для публичного обсуждения поправки ко второму чтению, исключив новеллу о получении гражданами от государства жилья на условиях соцнайма взамен утраченного из-за ЧС, если оно не было застраховано, и норму о включении платы за страхование в платежку за услуги ЖКХ, пишет издание.

По словам Алексея Моисеева, без решения этого вопроса «никакого охвата» страхованием граждан не будет и «не удастся исполнить поручение, данное президентом РФ на эту тему». Издание напоминает, 5 июля Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по обеспечению доступности механизмов страхования имущества от рисков ЧС (к 1 марта 2018 года) и по созданию единой базы о договорах страхования с привязкой к единому реестру недвижимости (к 1 сентября 2017 года).

Ранее на исключении из платежек страхования имущества настоял Кремль. Страховое лобби уверяло, что такой шаг существенно снизит охват этим видом страхования, теперь с ним согласен и Минфин, отмечается в публикации. Алексей Моисеев напомнил, что в Москве расходы на страхование жилья включаются в единую платежку. Такое страхование в городе существует уже 21 год. За 2016 год москвичи получили в 6,7 тысячи страховых случаях 212,6 млн рублей, включая 31,8 млн рублей субсидий.

Как сообщает «РБК», ранее Всероссийский союз страховщиков предложил ряд поправок в законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Россияне, ставшие жертвами стихийных бедствий, смогут рассчитывать на значительное улучшение жилищных условий, если ранее застраховали своё жильё от пожаров и наводнений. По мнению авторов инициативы, закон должен стимулировать граждан страховать жилую недвижимость, указывает издание. Предложенные союзом поправки предполагают, что при наличии договора страхования ущерб будет определяться «исходя из размера общей площади утраченного жилья, но не менее нормативов социального обеспечения на каждого проживающего».