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Мурманская область. Арктика16.02.19 08:20

В квитанциях за ТКО оказались «мёртвые души» и лишняя копеечка

Под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры вчера состоялось заседание проектного комитета по реализации проекта «Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Мурманской области». В формате видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие представители администраций всех муниципальных образований региона.

Вызвавший общественный резонанс вопрос ошибок в квитанциях на услугу по обращению с ТКО рассмотрен с участием руководства регионального оператора по обращению с ТКО – АО «Управление отходами», филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», многофункционального центра Мурманской области».

В результате выработано решение, которое позволит при обращении потребителей в офисы обслуживания «КолАтомЭнергоСбыт» устранять ошибки в количестве зарегистрированных проживающих в конкретной квартире без перенаправления их за справочными данными в многофункциональный центр.

Для сокращения времени ожидания граждан, обратившихся за разъяснениями по данному вопросу на «горячую линию», региональный оператор должен усилить её работу, добавив ещё один федеральный номер.

Кроме того, будут устранены округления при расчёте, дающие расхождение в одну копейку. Стоимость услуги за месяц для одного проживающего 133,56 рубля. По выявленным ошибкам перерасчёт размера платы за услугу будет произведён в следующем расчётном периоде.

Участники совещания обменялись мнениями по проблемам, связанным с организацией вывоза ТКО от садовых и дачных товариществ.

«Учитывая, что наибольшее количество садоводств и дачных посёлков расположено на территории Кольского района, данное муниципальное образование станет «опытным» для отладки процесса предоставления услуги таким объединениям граждан», – резюмировал заместитель губернатора Евгений Никора.

Также проектным комитетом обсуждались пути решения вопроса по повышению качества услуги по вывозу ТКО от жилого фонда, не оборудованного контейнерными площадками, в частности, домов в Алакуртти, неканализованного жилого фонда в Умбе.

 

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