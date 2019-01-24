В лаборатории «Мурманскавтодора» осваивают новый асфальтоанализатор

В рамках крупного инфраструктурного проекта «Обустройство и ремонт автодороги «Кола - Верхнетуломский - МАПП «Лотта», который реализуется в Мурманской области с 1 ноября 2018 года при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС Коларктик 2014-2020, идёт подготовка к исполнению проектных мероприятий.

Для обеспечения быстрой оценки соответствия используемой асфальтобетонной смеси при ремонте автодороги «Лотта» требованиям государственного контракта и нормативно-технических документов особо важно проводить испытания в короткие сроки и с большой точностью измерений. Для этого за счёт средств проекта приобретён и установлен в лаборатории «Мурманскавтодора» асфальтоанализатор. Вчера были завершены пусконаладочные работы, необходимые для эксплуатации нового оборудования. Асфальтоанализаторы широко используются в странах, являющихся лидерами в дорожном строительстве, и в последние годы применятся в ведущих федеральных управлениях автомобильных дорог и крупных подрядных организациях, позволяя эффективно, качественно и оперативно оценивать укладываемую асфальтобетонную смесь.

Асфальтоанализатор представляет собой установку, предназначенную для экстракции и определения содержания битума в асфальтобетонных смесях, отделения каменного материала от вяжущего с использованием пожаробезопасного растворителя Трихлорэтилена для последующего определения зернового состава асфальтобетона.

Преимущества асфальтоанализатора в сравнении с традиционными способами определения состава асфальтобетона: экологичность; надёжность; полное отделение вяжущего от каменного материала; 45 минут от начала испытания до полного выделения битума из смеси; низкое энергопотребление; сохранение битума и добавок; полностью закрытый цикл извлечения вяжущего из образца.

Все процессы, происходящие в асфальтоанализаторе, автоматизированы. Полностью закрытый цикл экстракции не позволяет парам растворителя попадать во внешнюю среду, после извлечения вяжущего, растворитель автоматически дистиллируется внутри установки и возвращается в систему, используясь многократно.