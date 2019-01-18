В лаборатории «Мурманскавтодора» установлен первый в Мурманской области анализатор асфальтобетона

В Мурманской области продолжается подготовка к исполнению мероприятий крупного инфраструктурного проекта «Обустройство и ремонт автодороги «Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта», который реализуется при финансовой поддержке программы приграничного сотрудничества «Коларктик» 2014-2020.

Так, для быстрой оценки качества используемой при ремонте автодорог асфальтобетонной смеси за счёт средств проекта приобретён и установлен в лаборатории «Мурманскавтодора» первый в Мурманской области анализатор асфальтобетона. Новое оборудование позволит проводить испытания в короткие сроки и с большой точностью измерений.

Специалисты отмечают экологичность, надежность асфальтоанализатора и низкое энергопотребление, его использование позволяет полностью отделить битумное вяжущее от каменного, сокращает время проведения испытаний. Все процессы, происходящие в асфальтоанализаторе, автоматизированы, полностью закрытый цикл работы не позволяет парам растворителя попадать во внешнюю среду, т.к. он автоматически дистиллируется внутри установки и возвращается в систему для многократного использования.

Асфальтоанализаторы широко используются в странах, являющихся лидерами в дорожном строительстве. В последние годы это оборудование активно применяется в ведущих федеральных управлениях автомобильных дорог и крупных подрядных организациях, позволяя эффективно, качественно и оперативно оценивать укладываемую асфальтобетонную смесь.