В лагерях летнего отдыха и оздоровления юных северян выявлены нарушения

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних в части организации летнего отдыха и оздоровления.

Установлено, что в нарушение требований СанПина в одном из помещений ОО «Санаторий «Лапландия», где проживают прибывшие на отдых несовершеннолетние, нарушена целостность внешней отделки стены. В другом помещении имелись оголенные розетки и отсутствовали пластиковые защитные корпуса.

В детском лагере дневного пребывания несовершеннолетних, организованного на базе МБОУ Кольская СОШ № 2, при организации питьевого режима с использованием бутилированной питьевой воды, руководством образовательного учреждения не обеспечено необходимое количество чистой посуды (одноразовых стаканчиков), отсутствует поднос для чистой посуды, а также отсутствует надлежащий контроль за температурным режимом.

В целях устранения выявленных нарушений руководителям ОО «Санаторий «Лапландия» и МБЩУ Кольская СОШ № 2 внесены представления об их устранении, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.