В Лапландском заповеднике обнаружены два новых для науки вида насекомых

В Лапландском государственном заповеднике продолжается инвентаризация растительного и животного мира, поиск новых видов флоры и фауны и их мест обитания. Несмотря на то, что в прошлом году полярное лето «опоздало» на целый месяц, летний полевой сезон принёс хорошие результаты.

Анализ энтомологических сборов 2017 года выявил 196 новых для заповедника видов насекомых и целый ряд видов насекомых, которые редко встречаются в северных районах Европы, являются новыми для фауны Мурманской области и европейской части России. Для многих насекомых были расширены представления об их распространении на север и типах ареалов.

Группой приглашенных в Лапландский заповедник исследователей-энтомологов был собран и обработан материал, насчитывающий тысячи экземпляров насекомых. В процессе определения наездников-ихневмонид выяснилось, что 2 вида являются новыми, ранее не известными для науки.

Исследования стали продолжением работы по изучению энтомофауны Лапландского заповедника. Сегодня Кадастр Лапландского заповедника включает 1434 вида насекомых из 9 отрядов, однако это – только начало большой работы. Полностью до видового уровня сборы 2017 года ещё не определены. А значит, ожидаются новые и интересные находки в Лапландском заповеднике.