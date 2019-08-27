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Мурманская область. Арктика27.08.19 07:45

В Ледовом дворце начинает работу ярмарка «Здравствуй, школа 2019!»

С 27 по 31 августа перед началом нового учебного года в Ледовом Дворце будет проходить традиционная ярмарка «Здравствуй, школа 2019!», которая объединяет несколько мероприятий, в том числе ярмарку дополнительного образования, где особое внимание будет уделяться детскому спорту и внешкольному дополнительному образованию.

В холле второго этажа будет проводиться запись в спортивные секции, оздоровительные группы, различные клубы, дома творчества и образовательные курсы. Опытные специалисты дадут родителям и самим детям исчерпывающую информацию по всем представленным видам внешкольного дополнительного образования, ознакомят с работой кружков и секций.

Кроме того, на ярмарке будут организованы выставки изделий ручной работы, а также мастер-классы по мыловарению, плетению косичек, изготовлению украшений, гончарному делу, в том числе специальный мастер-класс на «сухом льду», где детям будет предоставлена возможность попробовать себя на льду (коньки выдаются).

Также гости ярмарки смогут поиграть в настольный теннис.

Время работы - с 11.00 до 19.00, вход свободный.

Обращаем внимание, что 31 августа все любители катания на коньках смогут посетить сеансы массового катания на коньках бесплатно.

А 30 августа состоится хоккейный турнир между детьми и подростками спортивных школ, приуроченный к открытию спортивного сезона 2019-2020 годов.

 

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