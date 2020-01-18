В Ледовом дворце проходит хоккейный турнир среди детских команд
Вчера министр спорта и молодёжной политики Мурманской области Денис Клебанов поприветствовал участников хоккейного турнира среди детских команд на приз ГОУП «Учебно-спортивный центр». Турнир будет проходить два дня - 17 и 18 января. Организатором турнира является Государственное областное унитарное предприятия «Учебно-спортивный центр» при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Мурманской области.
Напомним, впервые турнир по хоккею среди детских команд состоялся в 2017 году и с тех пор ежегодно проводится на площадке Ледового дворца, став доброй спортивной традицией.
В хоккейном противостоянии сойдутся сильнейшие команды юных хоккеистов 2009-
В соревнованиях принимают участие детские команды г. Мурманска («КСШОР», «КСШОР-2», «Ледокол», «ДЮСШ-6»), ЗАТО г. Североморска («ДЮСШ-3»), г. Оленегорска («Горняк»), г. Апатиты («Дрозд-Хибины»), п. Тулома («Кольский Север»).
«Победа – это не всегда первое место. Победа – это когда после каждой тренировки, каждого турнира и игры вы становитесь лучше. И тогда, я вас уверяю, вы добьётесь выдающихся результатов!» - подчеркнул Денис Клебанов, после чего организовал импровизированный флешмоб, в котором «дал пять» на удачу каждому юному спортсмену.
18 января, в заключительный день турнира, все команды, занявшие призовые места, будут награждены памятными призами. Также организаторами турнира предусмотрены индивидуальные призы в номинациях «Лучший игрок», «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий».