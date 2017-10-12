В Ледовом дворце спорта пройдут матчи на Кубок Мурманска по хоккею

14 октября в Ледовом дворце спорта пройдут матчи на Кубок города Мурманска по хоккею. Первая игра начнется в 10.45. У зрителей будет возможность не только поболеть за спортсменов, но и сфотографироваться с ведущими хоккеистами. Вход свободный.

Федерация хоккея города Мурманска предлагает мурманчанам хорошо провести время и поболеть за спортсменов.