В минувшие выходные в Легкоатлетическом манеже прошла региональная спартакиада пенсионеров. Участие в ней приняли команды из Североморска, Александровска, Мончегорска и города Полярные Зори. Участники спартакиады соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика (женщины - 500 м, мужчины - 1000 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, а также сразились в комбинированной эстафете.



По итогам спартакиады в командном зачете победу одержала команда из города Полярные Зори, которая в следующем году защитит честь Кольского Заполярья на спартакиаде пенсионеров России.



Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями комитета, а команда-победитель и команды-призеры по итогам общекомандного зачета также получили свои заслуженные кубки.



По итогам акции «Приведи бабушку и дедушку на ГТО», проходившей в рамках спартакиады, все семейные команды, занявшие призовые места, также были награждены медалями, грамотами и кубками комитета.

