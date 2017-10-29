В Мурманске в легкоатлетическом манеже прошли традиционные соревнования на призы заслуженного мастера спорта России, серебряного призера XXVIII Олимпийских игр в Афинах Ларисы Кругловой.

Тепло приветствовав собравшихся, Сергей Дубовой подчеркнул важность данного мероприятия, на котором соревнуются, возможно, будущие звезды легкой атлетики.

Специальными гостями турнира стали неоднократные призеры Чемпионата мира и Европы, Олимпийских игр в Афинах – Олеся Зыкина, Ирина Хабарова и Юлия Табакова. Вместе с председателем профильного комитета Думы Ларисой Кругловой они провели мастер-класс для ребят, которые только начали заниматься спортом.

- Уверена, для юных спортсменов возможность пообщаться с «легендами» мировой легкой атлетики может стать хорошим стимулом для новых побед, - сказала парламентарий.

- Спортивные соревнования проводятся раз в год и являются своеобразным подведением итогов достижений юных бегунов. В этом году в них приняли участие около 300 воспитанников детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва областного центра, а также спортсмены из других спортивных организаций, - добавила Лариса Круглова.