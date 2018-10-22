В Легкоатлетическом манеже пройдут соревнования по лёгкой атлетике на призы Л.Н. Кругловой

27 октября в Легкоатлетическом манеже пройдут соревнования по лёгкой атлетике на призы ЗМС, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. В соревнованиях принимают участие спортсмены детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры, клубов любителей бега Мурманской области и других регионов.

В программу соревнований включены дистанции на 60 и 1000 метров , а также эстафеты 4х200 метров.

Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и дипломами. Все участники соревнований получают памятные футболки. Также организаторами соревнований предусмотрены дополнительные памятные призы.