В Ленинском округе Мурманска в отношении шести управляющих организаций возбуждены дела об административном правонарушении

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска проведена проверка исполнения управляющими организациями требований жилищного законодательства в части содержания общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского административного округа.

Так, в ходе проведенной прокуратурой округа проверки, в деятельности 6 управляющих организаций, осуществляющих управление жилищным фондом Ленинского административного округа Мурманска были выявлены нарушения положений статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также пунктов 10.2.4.1, 10.2.4.14, 10.2.6.2, 10.5.4 Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 26.10.2017 № 40-712.

Нарушения выразились в непринятии своевременных мер к покосу травы на придомовых территориях многоквартирных домов, а также по приведению в надлежащее техническое состояние защитных козырьков над входами в подъезд, что приводит к нарушению прав и законных интересов граждан, проживающих в данных домах, на безопасные и благоприятные условия проживания, на обеспечение сохранности жизни, здоровья и имущества.

Учитывая характер выявленных нарушений прокуратурой округа в отношении 6-ти управляющих организаций возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренное частью 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», а также в генеральных директоров управляющих организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.