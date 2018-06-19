В Ленинском округе появится новый спортивный объект

Сегодня во дворе дома № 26 корпус 3 по улице Аскольдовцев началось строительство спортивно-игрового комплекса.

– Согласно проекту здесь будет обустроена универсальная площадка для игры в волейбол, баскебол и мини-футбол, зона для занятия воркаутом с турниками, брусьями и рукоходами, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода.

Также на территории комплекса появится детская площадка с качелями, каруселями, горками, песочницей и уличные тренажеры. Проектом предусмотрена укладка травмобезопасного покрытия, установка освещения, скамеек и урн.

Следить за сохранностью оборудования и обслуживать объект будут специалисты городского спортивного центра «Авангард».

Напомним, за последние годы в областном центре были модернизированы, а зачастую выстроены заново более 110 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах.

В прошлом году был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в жилом районе Росляково. На новых спортивных площадках еженедельно проходит спортивный общегородской праздник «Родной двор – родной город».