В Ленинском округе прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства в части оплаты труда

Прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории Ленинского административного округа города.

В ходе проверки деятельности ООО «Даяна» выявлены нарушения трудового законодательства в части оплаты труда, выразившиеся в выплате сотрудникам предприятия заработной платы ниже установленного действующим законодательством минимального размера оплаты труда.

28 марта прокуратурой округа в отношении должностного лица – директора общества возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством).

Постановление об административном правонарушении направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Мурманской области.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства и недопущения их впредь в адрес директора организации внесено представление.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находятся на контроле в прокуратуре округа.