В Ленинском округе прорвало трубы бытовой канализации

Во второй половине дня в понедельник, 5 февраля в Мурманске на улице Подстаницкого, около дома № 20 произошла авария на сети бытовой канализации, принадлежащей ГОУП «Мурманскводоканал».

Городские дорожные службы оперативно приступили к ликвидации последствий: удалению воды с проезжей части и вывозу мокрого снега. На участке проезжей части площадью около 800 квадратных метров было задействовано 11 единиц спецтехники: грейдер, пескоразбрасыватели, самосвалы и погрузчики.

Сотрудники «Мурманскводоканала» устранили аварию около 18 часов.

В настоящее время специалисты ММБУ «Управление дорожного хозяйства» продолжают работы по вывозу ледяной шуги и обработки проезжей части противогололедными материалами.

Отметим, что это уже не первый случай прорыва в морозные дни января-февраля в Мурманске.