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Мурманская область. Арктика16.01.19 09:20

В «Ленте» выявлены многочисленные нарушения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска с привлечением должностных лиц Отдела надзорной деятельности города Мурманска Главного управления МЧС России по Мурманской области проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности торгового комплекса «Лента».

В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства. На дверях помещений торгового комплекса не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, противопожарные двери не оснащены устройствами для самозакрывания. На путях эвакуации размещены несанкционированные предметы. На дверях эвакуационных выходов на путях эвакуации имелись запоры, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц не проведены, в отдельных помещениях комплекса отсутствуют дымовые пожарные извещатели, выявлены факты отсутствия обучения по пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Прокуратурой округа в отношении должностного лица – директора торгового комплекса «Лента» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения по существу в Отдел надзорной деятельности города Мурманска Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Помимо этого, в адрес руководителя торгового комплекса «Лента» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности на объекте с массовым пребыванием граждан, которое находится в настоящий момент в стадии рассмотрения.

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