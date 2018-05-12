В лесах Мурманской области начался пожароопасный сезон

С 12 мая в лесах Мурманской области открывается пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписан министром природных ресурсов и экологии Мурманской области Д.А. Руусалепом.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Правилами пожарной безопасности в лесах с начала пожароопасного сезона запрещается разводить костры в неустановленных местах, бросать горящие спички, окурки и горячую золу, стекло, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы.

В 2017 году на территории Мурманской области силами Мурманской авиабазы ликвидировано 20 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила более 300 гектаров.

Региональная диспетчерская служба Мурманской области работает в круглосуточном режиме. Сообщить о возгораниях в лесу и нарушениях в области лесного законодательства можно по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок по России бесплатный.