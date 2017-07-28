В лесах Мурманской области проводятся работы по лесопатологическим обследованиям

В лесах Мурманской области проводятся лесопатологические обследования, целью которых является сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом состоянии лесов (степень повреждения вредными организмами).

На текущий год к обследованию назначены лесные участки на общей площади 150 гектар, поврежденные лесными пожарами, снеголомом, болезнями и другими повреждениями, на территории Печенгского, Кольского, Кировского, Зашейковского, Ковдозерского, Терского лесничества.

Работы проводятся исполнителем по государственному контракту ООО «СпецЛесоЗащита» (Вологодская область).

По результатам проведенных лесопатологических обследований, в случае необходимости, назначаются санитарно – оздоровительные мероприятия (сплошная санитарная рубка, выборочная санитарная рубка, уборка неликвидной древесины, уборка аварийных деревьев и иные мероприятия), целью которых является сохранение биологической устойчивости насаждений, предупреждения широкого развития патологических процессов в лесу, снижения ущерба от вредителей и болезней.