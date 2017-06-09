В летнем лагере не заскучаешь

9 июня специалисты областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовили для школьников из летних оздоровительных лагерей разнообразную культурную программу.

В 11.00 в зооуголке дворца пройдет познавательная программа «Зеленые уроки». Девчонки и мальчишки познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает, и зачем рыбам нужен воздух. Ребята увидят растения, которые растут в Зимнем саду областного Дворца, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе Заполярного края.

В это же время в малой гостиной на познавательной программе «Символы России и Мурманской области» ребята узнают историю официальных символов России и Мурманской области, примут участие в викторине, где смогут показать свои знания.

В 12.00 в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» для мурманских школьников пройдет игровая развлекательная программа «Дружат дети на планете», посвященная Международному дню друзей. Мальчишки и девчонки из детских оздоровительных лагерей примут участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, вспомнят и исполнят известные песни о дружбе, назовут известные поговорки о друзьях, потанцуют, выведут свою формулу дружбы и, конечно же, заведут новых друзей.