В летнем лагере выявлены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, при организации летнего отдыха в деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис».

Проверка показала, что учреждением не в полной мере соблюдаются требования законодательства при организации летнего отдыха несовершеннолетних. В её ходе прокуратурой города были выявлены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности. Также установлено, что система видеонаблюдения не обеспечивает архивирование и хранение данных в течение одного месяца.

Прокуратурой города в адрес муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» внесено представление об устранении нарушений.