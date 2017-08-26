В летней оздоровительной кампании приняли участие более 1300 школьников Кольского района

25 августа в Кольском районе завершилась летняя оздоровительная кампания. Накануне последняя группа детей вернулась домой с отдыха на юге. В оздоровительном лагере Краснодарского края школьники провели 21 день. Путевки на отдых ребята получили от Министерства науки и образования Мурманской области.

- Дети отлично провели время, они вернулись домой здоровыми, загорелыми и набравшимися сил, - отмечает заведующая сектором по воспитательной работе Управления образования администрации Кольского района Ольга Фролова.

В 2017 году деятельность по организации отдыха, оздоровления и занятости молодежи Кольского района осуществлялась по двум направлениям: путевки предоставлялись за счет средств местного и областного бюджетов.

На Черноморское побережье России и в Среднюю полосу России выезжали около 200 школьников, в том числе 132 несовершеннолетних из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

20 воспитанников МОУ ДО ДЮСШ Кольского района побывали на спортивных сборах в детском оздоровительном лагере «Энергетик» Краснодарского края. Пять детей-инвалидов отдохнули в оздоровительном учреждении г. Анапа по путевкам «Мать и дитя». В санаторных учреждениях, расположенных на территории Мурманской области, побывали 75 детей.

При этом еще 700 детей и подростков отдохнули в лагерях дневного пребывания, организованных на базе образовательных учреждений Кольского района.

По итогам анализа эффективности оздоровления детей, посещающих лагеря дневного пребывания, выраженный оздоровительный эффект имели 96,5% детей. Это выше показателей прошлого года.

В этом году большое внимание уделялось малозатратным формам отдыха детей: на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1 для 30 школьников, воспитанников муниципального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», была организована военно-патриотическая экспедиция. В июне в МОУ Урагубской СОШ работала социальная площадка для 15 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период игровая площадка также функционировала на базе МОУ ДО ДЮЦ Кольского района, которую посетили 60 несовершеннолетних. В августе на базе отделений МОУ ДО ДЮСШ Кольского района в п.Зверосовхоз, п.Мурмаши, п.Молочный работали спортивные площадки для 70 подростков.

В этом году в целях привлечения подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан к трудовой занятости за счет средств местного бюджета в период летних каникул привлечены 117 подростков из 8 образовательных учреждений.

За счет средств муниципальных образований, организаций, предприятий Кольского района п.Молочный, п.Тулома, п.Междуречье, г.Кола были созданы трудовые места для 46 подростков.

Таким образом, в 2016-2017 учебном году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 1350 человек.