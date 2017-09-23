В летний период из дачных домиков под Оленегорском было совершено 17 краж имущества

С 18 июля по 29 августа текущего года на территории Оленегорска с подведомственной территорией неустановленными лицами совершено 17 краж имущества из дачных домов, принадлежащих жителям города. По всем фактам возбуждены уголовные дела о совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ, относящихся к категории тяжких.

Так, в период с 21.00 18 июля до 13.00 19 июля неустановленное лицо путем взлома навесного замка незаконно проникло в дачный дом, расположенный на территории СОТ «Пермус» в Оленегорске, оттуда похитило имущество (фотоаппарат «Сони», серьги из серебра) владельца дачного дома общей стоимостью 5700 рублей.

В период с 19.00 минут 18 июля до 15.00 минут 19 июля неизвестным лицом из другого дачного дома того же СОТ похищена бензопила стоимостью 2000 рублей. Хищение произошло путем взлома окна.

В период с 2.30 3 августа до 10.35 9 августа неизвестное лицо путем отжима створки окна незаконно проникло в дачный дом на территории ДНП «Куреньга-2» в Оленегорске. Из дома похищен бензогенератор стоимостью 10 тысяч рублей.

В период с 20.30 9 августа до 15.00 13 августа неустановленное лицо путем выбивания досок чердачного помещения незаконно проникло в дачный дом, расположенный на территории ДНП «Куреньга-2» в Оленегорске. Из дома похищен садовый триммер «Метеор» стоимостью 3,5 тысячи рублей.

В период с 19.00 27 августа до 13.00 29 августа неустановленное лицо путем выставления оконной рамы незаконно проникло в дачный дом, расположенный на территории СОТ «Куреньга- », откуда тайно похитило садовую тележку, продукты питания, запасные части от бензогенератора, иное имущество на общую сумму 9,6 тысячи рублей.

В период с 20.30 28 августа до 14,00 29 августа неустановленное лицо путем повреждения замка на двери незаконно проникло в дачный дом, расположенный на территории ДНП «Куреньга-2», откуда тайно похитило шуруповерт «Бош» с двумя аккумуляторами и зарядным устройством стоимостью 5000 рублей, электродрель стоимостью 5000 рублей и другое имущество, причинив общий ущерб владельцу дачного дома на сумму 10,5 тысячи рублей.

Полицейскими Оленегорска проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений.

МО МВД России «Оленегорский» за информацию о лицах, причастных к совершению указанной серии преступления и о месте нахождения похищенного имущества, гарантирует вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей. Сообщить информацию можно по телефонам: 8 (8-81552) 58-536 (дежурная часть МО МВД России «Оленегорский»), 02, либо придя в отдел лично. Конфиденциальность гарантируется.