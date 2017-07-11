В летний период площадку, расположенную у Дворца культуры Кировска, полностью благоустроят

Благоустройство обновленной площадки планируют завершить к концу августа. Также на средства городского и областного бюджетов в здании ДК и его пристройке отремонтируют кровлю, обновят фойе, помещения цирковой и других студий, установят противопожарные двери.

В прошлом году на этом месте провели необходимую земельную подготовку, заменили коммуникации. Сейчас работы идут полным ходом, на площадке уложат брусчатку, установят сценическое оборудование, обеспечивающее качественный звук во время трансляции. На эти цели из местного бюджета выделено 10 млн 837 тысяч 420 рублей. Здесь в дальнейшем будут проходить все городские массовые мероприятия и праздники.