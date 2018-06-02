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Мурманская область. Арктика02.06.18 07:00

В Лейпи запущена новая модульная автоматизированная угольная котельная

Вчера в рамках рабочей поездки в Ковдорский район в посёлке Лейпи губернатор Марина Ковтун приняла участие в запуске в эксплуатацию модульной автоматизированной угольной котельной. Новый источник теплоснабжения построен за счет привлеченных частных инвестиций в рамках реализации Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы. Задача проекта – сделать производство тепловой энергии в регионе экологичным и экономически эффективным, прекратить субсидирование производства тепла и сдержать рост тарифов на тепловую энергию для жителей области.

Так, ввод в эксплуатацию котельной в Лейпи позволит сократить использование почти 1000 тонн мазута в год. Согласно финансовой модели проекта после периода возврата инвестиций, ориентировочно через семь лет, область прекратит компенсировать котельной выпадающие доходы. Только в прошлом году компенсация составила 10 млн рублей. При этом тариф для населения, по подсчётам, уже через пять лет снизится более чем на 750 рублей за гигакалорию. Персонал старой котельной состоял из 10 человек, эксплуатацией нового объекта занимаются всего два сотрудника.

В рамках проекта компания-инвестор «Велл-Трайд» совместно с Корпорацией развития Мурманской области в этом году также планирует запустить аналогичную котельную в посёлке Белое Море, строится котельная в Заозёрске, готовятся проекты для Ёны и Ёнского.

 

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