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Мурманская область. Арктика12.09.19 15:20

В лицей будущего пошёл глава администрации города Мурманска

Сегодня в Мурманском политехническом лицее состоялась акция «Лицеист на один день». Мероприятие посетил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Гостями политехнического лицея стали школьники из разных образовательных учреждений Мурманска. В течение нескольких часов они знакомились с его научно-образовательной средой, а также принимали участие в исследовательской и проектной деятельности.

Школьникам было предложено несколько маршрутов по интересам. По пути следования ребята проходили мастер-классы, участвовали в викторинах, решали нестандартные задачи в разных дисциплинах.

– Очень важно, что сегодняшние школьники  имеют возможность не только получить фундаментальные теоретические знания, но и поучаствовать в подобных практических занятиях, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мурманский политехнический лицей обладает уникальной базой, которая доступна учащимся со всего города.

Стоит отметить, что на территории учреждения работает муниципальный центр инженерных компетенций. В структуру центра входят: технопарк, центр по работе с одаренными детьми «Открытие», ресурсный центр профильного обучения, а также региональное отделение общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего».

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