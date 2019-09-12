В лицей будущего пошёл глава администрации города Мурманска

Сегодня в Мурманском политехническом лицее состоялась акция «Лицеист на один день». Мероприятие посетил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Гостями политехнического лицея стали школьники из разных образовательных учреждений Мурманска. В течение нескольких часов они знакомились с его научно-образовательной средой, а также принимали участие в исследовательской и проектной деятельности.

Школьникам было предложено несколько маршрутов по интересам. По пути следования ребята проходили мастер-классы, участвовали в викторинах, решали нестандартные задачи в разных дисциплинах.

– Очень важно, что сегодняшние школьники имеют возможность не только получить фундаментальные теоретические знания, но и поучаствовать в подобных практических занятиях, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мурманский политехнический лицей обладает уникальной базой, которая доступна учащимся со всего города.

Стоит отметить, что на территории учреждения работает муниципальный центр инженерных компетенций. В структуру центра входят: технопарк, центр по работе с одаренными детьми «Открытие», ресурсный центр профильного обучения, а также региональное отделение общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего».