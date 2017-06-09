В лидерах роста цен находятся картофель, свежая белокочанная капуста и яблоки

Как сообщает Мурманскстат, с 30 мая по 5 июня текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель (на 7,3%), свежую белокочанную капусту (на 3,6), а также яблоки (на 1,7), морковь, свинину, кроме бескостного мяса (на 1,1), репчатый лук, куриные яйца (на 0,6%).

Снижение цен отмечено на гречневую крупу (на 2,4%), мороженые и охлаждённые куры (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.