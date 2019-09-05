В Лопарской посоревнуются в национальных видах спорта

7 сентября на площадке возле Лопарского сельского дома культуры состоятся XXIII традиционные саамские игры в Кольском районе. Яркие самобытные костюмы, предметы национальных ремесел, песни и танцы, спортивные состязания, вкусная уха из семги – все это неотъемлемые атрибуты осенних саамских игр.

Каждый желающий в этот день сможет продемонстрировать свои силу и ловкость, поучаствовав в национальных играх и состязаниях, таких как: метание аркана, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку». Изюминкой праздника, как всегда, станет женский саамский футбол, особое соревнование для команд, к которому готовятся на протяжении всего года.

Для гостей и участников игр подготовлена насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов и сольных исполнителей Кольского, Ловозерского и Ковдорского районов, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, где мастера представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, и многое другое. По традиции каждый желающий сможет угоститься душистой саамской ухой.

Программа праздника: 11.30 – выставка декоративно-прикладного творчества; 12.00 – торжественное открытие мероприятий; 13.00 – спортивные соревнования; 14.30 – турнир по саамскому футболу; 15.00 – перетягивание каната; 15.30 – награждение победителей и призёров.