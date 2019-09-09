В Лопарской прошли XXIII традиционные Саамские игры

В мероприятии приняли участие представители всех общин коренных малочисленных народов Мурманской области. От имени Мурманской областной Думы участников и гостей национальных игр приветствовала председатель профильного комитета областной Думы Лариса Круглова:

- Село Лопарское в очередной раз стало одной большой площадкой для спортсменов и мастеров, местом, где представлены прекрасные образцы прикладного искусства, показывающие все многообразие жизни коренного народа. Саамские игры дают возможность соприкоснуться с истинным мастерством, культурой и фольклорными традициями, почувствовать душу саамского народа, услышать мелодию его жизни.

Искренние слова благодарности парламентарий выразила организаторам праздника за большой вклад по сохранению культурного наследия Кольского края.

В программе праздника были соревнования по саамскому футболу, метание аркана на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы. В этот же день гостей ждал концерт, выставка-ярмарка, мастер-классы и народные забавы.