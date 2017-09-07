В Лопарской состоятся традиционные осенние саамские игры

9 сентября в Лопарской состоится одно из наиболее ярких и значимых мероприятий Кольского района – XXI традиционные осенние саамские игры. Мероприятие проводится с целью возрождения, развития и популяризации самобытной культуры, национальных традиций и художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Впервые состязания были организованы в 1997 году отделом культуры администрации Кольского района. За 20 лет праздник приобрёл большую популярность среди жителей Мурманской области и гостей нашего региона. Для участия в празднике съезжаются представители из самых разных уголков нашей Родины и стран зарубежья. В разные годы участниками саамских игр были представители Республики Карелия, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Огромный интерес вызывает мероприятие и у наших зарубежных соседей. В этом году игры посетят сразу две делегации из Финляндии и Норвегии.

Программа праздника: 12.00 – торжественное открытие; 13.00 – начало личных спортивных состязаний и концертной программы; 14.30 – начало командных спортивных состязаний, подведение итогов; 15.30 – награждение победителей, торжественное закрытие.

Основу праздника традиционно составляют национальные игры и состязания: метание няртолы (аркана) на хорей, стрельба из арбалета, прыжки через нарты и ловля рыбы «на банку», главным действием спортивных соревнований по праву остается женский саамский футбол.

За время своего существования саамские игры стали престижной культурной площадкой. Для участия в них приезжают лучшие творческие коллективы региона.

В этом году гостей мероприятия ждет интересная концертная программа с участием творческих коллективов Кольского, Ловозерского и Ковдорского районов, выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и традиционное угощение саамской ухой.

На выставке-ярмарке мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Саамские игры пройдут на площадке возле Лопарского сельского дома культуры (ст.Лопарская, 16б).