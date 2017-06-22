Мурманская область. Арктика22.06.17 07:00
В Ловозере обсудили инициативу создания территории традиционного природопользования
20 июня в администрации Ловозерского района состоялась рабочая встреча главы района Александра Шестака с саамской общественностью по вопросу инициативы создания территории традиционного природопользования в Ловозерском районе - месте традиционного проживания коренных малочисленного народа Севера саамов. В мероприятии приняли участие специалисты администрации Ловозерского района, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, ГОБУ «Центр народов Севера», представители саамской общественности.
В ходе встречи принято решение проработать вопрос определения возможных границ для создания территории традиционного природопользования в границах муниципального образования сельского поселения Ловозеро.
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