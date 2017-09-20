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Мурманская область. Арктика20.09.17 07:00

В Ловозере обсудили вопрос практического применения алфавитов саамского языка

На базе Ловозерского районного национального культурного центра состоялось совместное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области и Саамского собрания Самь Соббар. Вопросом повестки дня стала ситуация, связанная с отсутствием нормативного регулирования вопроса определения графической основы алфавита саамского языка. В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк, глава муниципального образования Ловозерский район Александр Шестак, представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, специалисты Центра народов Севера, представители учреждений культуры и образования Мурманской области, саамская общественность.

В своем докладе заместитель председателя Совета представителей коренного малочисленного народа Севера при правительстве Мурманской области и председателя Саамского собрания Самь Соббар Елена Яковлева проинформировала участников заседания о сложившейся ситуации с одновременным существованием четырех вариантов алфавита саамского языка. Все варианты алфавитов разработаны авторской группой в составе А.А. Антонова, Б.А. Глухов, Р.Д. Куруч и отличаются несколькими графическими знаками.

В соответствии с разъяснениями Института языкознания Российской академии наук на вопрос, какой из алфавитов саамского языка можно считать легитимным, следует, что частью 6 статьи 3 закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» установлено: «В Российской Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. Иные графические основы алфавитов государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик могут устанавливаться федеральными законами». Поскольку федеральный закон о саамском алфавите отсутствует, легитимными не могут быть признаны алфавиты, имеющие в своём составе латинские графические символы.

Как отметила в своём докладе кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула: «Анализ существующих саамских алфавитов показывает, что алфавит 1979 года (модифицированный вариант 1990 года) является самым жизнеспособным и практичным вариантом письменности для освоения саамского языка».

Член Союза писателей России, член Федерального редакционного совета по поддержке национальных литератур Российской Федерации, создатель и хранитель Музея саамской литературы и письменности имени О. Вороновой Надежда Большакова в своём выступлении подчеркнула, что большинство саамских авторов, поэтов и писателей не пользуются алфавитами с графическими символами «h», «j», «’», а предпочитают модифицированный алфавит 1990 года на графической основе 1979 года.

Ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования» Надежда Ткач проинформировала участников заседания о готовности к изданию учебно-методических и дидактических материалов для учащихся начальных школ и дошкольного образования, разработанных рабочей группой при Министерстве образования и науки Мурманской области на модифицированном алфавите 1990 года.

Как отметила в своём выступлении Елена Яковлева, в соответствии с законодательством Российской Федерации, у государственных органов Мурманской области отсутствуют полномочия для принятия правового акта, утверждающего алфавит саамского языка.

По мнению Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук в неразрешимой спорной ситуации наиболее приемлемым вариантом алфавита является алфавит, который более широко используется в практике составления учебников саамского языка, издания литературы и практического применения саамского населения.

По итогам заседания принято решение обратиться в соответствующие федеральные органы власти с инициативой наделения Мурманской области полномочиями в части нормативного регулирования вопроса определения графической основы алфавита языка коренных малочисленных народов Севера – саамов, и рекомендовать исполнительным органам государственной власти Мурманской области, к полномочиям которых относится создание условий для сохранения и развития языков малочисленных народов и этнических групп, при подготовке методических комплектов для изучения саамского языка, в практике составления учебников саамского языка и издания литературы использовать алфавит, широко применяющийся саамским населением.

 

 

 

 

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