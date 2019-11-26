В Ловозере откроется выставка саамских портретов

5 декабря в Ловозерском Центре развития досуга и культуры откроется выставка «100 саамских портретов».

Автор выставки – норвежский фотограф и журналист Торгрим Халвари (Torgrim Halvari). Он много путешествовал по Норвегии, Швеции, Финляндии и России, фотографируя саамов, проживающих в этих четырех странах, изучая их быт и уникальную культуру.

«100 саамских портретов» - большой документальный фотопроект, посвященный 100-летнему юбилею со дня первого саамского собрания, которое состоялось в норвежском городе Тронхейм. Благодаря этому проекту, можно увидеть насколько богаты и разнообразны культура и идентичность этого малочисленного народа.

В торжественной церемонии открытия запланировано участие консула Норвегии госпожи Торунн Хаслер.