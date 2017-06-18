Вчера в Ловозере прошёл XXXII традиционный районный праздник «Саамские игры». Национальный праздник давно стал визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. По поручению губернатора Марины Ковтун участников состязаний и многочисленных гостей праздника поздравил и.о. министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Михаил Шилов.

«Саамские игры» – достояние Ловозерского района, который славится сохранением традиций коренного малочисленного народа Севера саами. Это одно из самых ярких культурных событий региона. Сегодняшний праздник дает возможность познакомиться с необычайно интересной северной культурой и художественным мастерством», – сказал, открывая праздник, Михаил Шилов.

На саамском языке всех поздравила с праздником президент Ассоциации Кольских саамов, заместитель председателя Совета коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области Елена Яковлева.

Спортивная программа праздника традиционно включала в себя соревнования, основанные на особенностях уклада жизни саамов. Все желающие смогли попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола сыграли в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Для гостей праздника была подготовлена яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. В концертной программе приняли участие самодеятельные коллективы: театр саамских традиций «Эллманнт», фольклорный ансамбль народа коми «Ижма», хор ветеранов «Марьюшка»; коллективы проекта «Дом дружбы», исполнительницы Марина Гринчук и Полина Медведева. На выставке-ярмарке «Город мастеров» были представлены традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.