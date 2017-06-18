Закон равен не для всех, или Юный велосипедист «таранит» машину офицераСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.06.17 08:36

В Ловозере прошёл XXXII традиционный районный праздник «Саамские игры»

Вчера в Ловозере прошёл XXXII традиционный районный праздник «Саамские игры». Национальный праздник давно стал визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. По поручению губернатора Марины Ковтун участников состязаний и многочисленных гостей праздника поздравил и.о. министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Михаил Шилов.

«Саамские игры» – достояние Ловозерского района, который славится сохранением традиций коренного малочисленного народа Севера саами. Это одно из самых ярких культурных событий региона. Сегодняшний праздник дает возможность познакомиться с необычайно интересной северной культурой и художественным мастерством», – сказал, открывая праздник, Михаил Шилов.

На саамском языке всех поздравила с праздником президент Ассоциации Кольских саамов, заместитель председателя Совета коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области Елена Яковлева.

Спортивная программа праздника традиционно включала в себя соревнования, основанные на особенностях уклада жизни саамов. Все желающие смогли попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола сыграли в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Для гостей праздника была подготовлена яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. В концертной программе приняли участие самодеятельные коллективы: театр саамских традиций «Эллманнт», фольклорный ансамбль народа коми «Ижма», хор ветеранов «Марьюшка»; коллективы проекта «Дом дружбы», исполнительницы Марина Гринчук и Полина Медведева. На выставке-ярмарке «Город мастеров» были представлены традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

 

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 314 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:05Специальный репортаж (12+)18:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)19:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)19:30«Реванш». Художественный сериал, 8 серия (16+)20:20«Легенды госбезопасности: Михаил Маклярский. Подвиг разведчика». Документальный цикл (16+)
-PRO ДеньгиМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонтНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – почти на 18 копеекРоссийская валюта растёт на фоне стабилизации нефтяных цен-PRO ЭнергетикуСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...Кольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергии-PRO ЖКХТариф на питьевую воду для населения Корзуново с июля 2017 года повышаться не будетПлановые отключения в Мурманске на 19 июня-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских картС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименований
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения