В Ловозере прошли Дни культуры народа коми «Изьватас лун»

Депутат областной Думы Александр Шестак принял участие в Днях коми культуры «Изьватас лун» в Ловозере. Традиционный праздник проходит в Мурманской области ежегодно. Он направлен на популяризацию культуры коми-ижемского народа и передачу молодому поколению знаний обрядов и традиций.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему этнотуризма, развития традиционных промыслов.

– Коми-ижемцы больше века назад поселились на Ловозерской земле, пустив прочные корни. Им небезразлична судьба своей культуры, образования и языка, вопросы популяризации национального образа жизни они считают одними из главных. Этому может способствовать развитие этнотуризма в Ловозерском районе, - отметил Александр Шестак.

В тот же день состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области национальных отношений и культуры между Министерством национальной политики Республики Коми, администрацией муниципального образования Ловозерский район Мурманской области и Ловозерским отделением межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас».

Гости праздника смогли осмотреть выставки творческих работ, поучаствовать в ижемских играх и послушать концерт исполнителей национальных песен и танцев.