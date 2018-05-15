В Ловозере прошло выездное заседание комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. В нем приняли участие региональные парламентарии, представители исполнительных органов власти области, органов местного самоуправления Ловозерского и Терского районов.

В центре внимания был вопрос о передаче полномочий администрации сельского поселения Ловозеро на районный уровень. Отмечалось, что действующее законодательство предусматривает возможность исполнения данных полномочий администрацией муниципального района. Тенденция укрупнения муниципальных образований характерна для многих регионов страны, подчеркнул Владимир Мищенко. В числе «плюсов» этого процесса – экономия бюджетных средств на содержание органов власти и упрощение схемы устройства власти.

Комитет рекомендовал рассмотреть этот вопрос представительным органам данных муниципальных образований и внести соответствующие изменения в Уставы до истечения срока полномочий Совета депутатов Ловозеро.

Участники заседания также обсудили обращение жителей Ловозерского района об изменении границ муниципального образования. В нем идет речь о возврате территориальной границы озера Умбозеро Ловозерскому району. В связи с принятием регионального закона в 2004 году Умбозеро перешло к Кировску с подведомственной территорией, что повлекло сложности в ведении традиционных видов хозяйственной деятельности для коренных малочисленных народов Ревды.

В ходе обсуждения отмечалось, что во всех органах власти есть понимание необходимости решения этой проблемы. Осенью текущего года соответствующий законопроект будет внесен и рассмотрен Мурманской областной Думой.