В Ловозере состоялась презентация антологии «Современная литература народов России. Поэзия»

На базе Ловозерского районного национального культурного центра состоялась презентация антологии «Современная литература народов России. Поэзия». Надежда Большакова, член Союза писателей России, рассказала участникам мероприятия об уникальном издании, не имеющем аналогов ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании, которое было презентовано 3 июня в городе Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».

Каждой национальной поэзии в антологии, которая объединяющей на своих страницах произведения 229 современных российских поэтов на 57 национальных языках, предоставлен отдельный раздел, предваряющийся кратким обзором истории литературного языка и поэтического контекста.

Раздел «Кольско-саамский язык» («Кӣллт сāмь кӣлл») представлен произведениями четырех саамских авторов: Александры Антоновой, Софьи Якимович, Екатерины Коркиной, Антонины Антоновой.

Надежда Павловна проинформировала участников мероприятия о готовящихся к выпуску Антологий «Детская литература» и «Проза» и предложила саамским авторам размещать свои труды Музее саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой

Приятным дополнением к презентации стало выступление саамского фольклорного коллектива «Елле», который исполнил музыкальные композиции на стихи саамских авторов Октябрины Вороновой, Александры Антоновой, Софьи Якимович и Аскольда Бажанова.

В мероприятии приняли участие представители Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, ГОБУ «Центр народов Севера», саамской общественности, поклонники творчества саамских поэтов.