В Ловозере состоялись соревнования 84-го открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня оленевода
В саамском селе Ловозере состоялось торжественное открытие, и даны первые старты соревнований 84-го открытого районного Праздника Севера и традиционного Дня оленевода. Спортсменов и гостей праздника от имени губернатора Марины Ковтун приветствовал заместитель главы региона Григорий Стратий.
Заместитель губернатора пожелал спортсменам удачи на соревнованиях, а болельщикам – ярких незабываемых впечатлений. Григорий Стратий объявил 84-й открытый районный праздник Севера и традиционный День оленевода открытыми. Почётное право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено абсолютному чемпиону 83-го Праздника Севера Николаю Селиванову.
Программа состязаний в Ловозере включала лыжные гонки, хоккей с шайбой, а также ряд национальных видов спорта: мини-футбол на снегу, стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба, гонки на оленьих упряжках, буксировка на лыжах за оленем.