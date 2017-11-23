В Ловозере состоялось подведение итогов творческого конкурса «Кукла Параскева»

В Ловозерском районном национальном культурном центре в рамках ежегодного праздника мастеров декоративно-прикладного творчества «Подворье Святой Параскевы», посвященного покровительнице рукоделия – Святой Параскеве, состоялось подведение итогов конкурса «Кукла Параскева».

Целями данного конкурса являлось повышение интереса к традиционной культуре, расширение знаний о народных традициях, праздниках и развитие инициатив в сфере декоративно-прикладного творчества.

По условиям конкурса участникам необходимо было самостоятельно изготовить куклу из любых материалов и разных техник исполнения, высотой не более 40 сантиметров . На конкурс было представлено 63 куклы от 52 участников. Организаторы вручили дипломы всем участникам конкурса, а победителей наградили грамотами и памятными подарками.

Победителями среди детей стали: I место - Алёна Яковлева; II место - Алина Люкшина; III место - Дианы Мовчанюк.

Специальный приз получили дети из детского сада города Мурманска.

Победителями среди взрослых стали: I место – Вера Валентиновна Рочева; II место – Анфиса Максимовна Агеева; III место – Надежда Павловна Большакова.

Специальный приз получила Любовь Витальевна Соколова.