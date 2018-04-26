В Ловозере состоялся семинар о предоставлении отчетности при осуществлении традиционного рыболовства

25 апреля 2018 года на базе Ловозерского районного национального культурного центра состоялся семинар о предоставлении отчетности при осуществлении рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области.

Проведение семинара инициировано членами Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Мурманской области. Организаторами семинара выступили государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера» и Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Семинар провел Давыдкин Игорь Александрович, начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ловозерскому району Баренцево-Беломорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Игорь Александрович разъяснил жителям с. Ловозеро и пгт. Ревда порядок действий по вылову (добыче) биоресурсов сетными орудиями лова, в целях осуществления традиционного образа жизни, а также на примерах объяснил, как заполняются промысловые журналы и отчетность по выловленным биоресурсам, проинформировал о сроках их сдачи и ответил на интересующие граждан вопросы.

Организаторы семинара выражают благодарность директору Сечко Татьяне Викторовне и специалистам Ловозерского районного национального культурного центра за оказанную помощь в проведении семинара.